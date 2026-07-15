Olcay Baykal’ın vefatının ardından cenazesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze aracıyla Antalya Havalimanı’na götürüldü. Buradan hava yoluyla Ankara’ya gönderilen Baykal’ın, cuma günü merhum eşi Deniz Baykal’ın yanında toprağa verileceği öğrenildi.

Deniz Baykal ile 1963 Yılında Evlenmişti

Öğretmenlik mesleğini yapan Olcay Baykal, 1963 yılında dönemin genç avukatı Deniz Baykal ile hayatını birleştirdi. Çiftin evlilik hikâyesi ise yıllar sonra da sıkça konuşuldu.

İddiaya göre Deniz Baykal, lise aşkı Olcay Baykal’ı Karadeniz kıyısındaki Akçakoca’ya götürerek burada gizlice nikâh kıydı. Çift, evlilik haberini ailelerine daha sonra verdi.

Deniz Baykal ile İki Çocukları Bulunuyordu

Uzun yıllar süren evliliklerinde Deniz Baykal ve Olcay Baykal’ın Ataç ve Aslı isimlerinde iki çocuğu dünyaya geldi. Olcay Baykal, 3 yıl önce hayatını kaybeden Deniz Baykal’ın yanında son yolculuğuna uğurlanacak.