TFF 3. Lig'de 9'uncu sezonunu geçirmeye hazırlanan Karşıyaka'nın 2026-2027 sezonu fikstürü belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekiminin ardından yeşil-kırmızılı ekibin ilk haftadaki rakibi Etimesgut Spor oldu.

Karşıyaka'nın ilk iç saha maçı Altay derbisi

Karşıyaka, ligin ilk haftasında 5-6 Eylül tarihlerinde Ankara deplasmanında Etimesgut Spor ile karşılaşacak. İzmir temsilcisi, ikinci haftada ise sezonun ilk iç saha maçında ezeli rakibi Altay'ı konuk ederek taraftarıyla buluşacak.

Şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadrosunu büyük ölçüde koruyan ve önemli transferler yapan Karşıyaka, transfer yasağı nedeniyle zor günler geçiren Altay karşısında sezona derbi galibiyetiyle başlamayı hedefliyor.

Karşıyaka'da Mahmut Şat transferi resmileşti

Dış transfer çalışmalarını sürdüren Karşıyaka, Şanlıurfaspor'dan Yılmaz Ceylan ve Kastamonuspor'dan Gökdeniz Tandoğan'ın ardından Somaspor forması giyen Mahmut Şat'ı kadrosuna kattı.

Teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün eski öğrencisi olan 24 yaşındaki futbolcu, geçen sezon bahis soruşturması nedeniyle aldığı 9 aylık hak mahrumiyeti cezasını tamamladı ve yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Öte yandan Karşıyaka, yüksek maliyeti nedeniyle Batuhan Kör transferinden vazgeçerken, Alanyaspor'un golcüsü Veysel Karani Ünal için görüşmelerini sürdürüyor. Tarafların ücret konusunda anlaşması bekleniyor.

Geçen sezon devre arasında takıma katılan sol bek Cumali Turhan ise Ayvalıkgücü'ne transfer oldu.

Karşıyaka yeni sezon hazırlıklarına başlıyor

Yeşil-kırmızılı ekip, yeni sezonun ilk antrenmanını teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

5 Ağustos'a kadar İzmir'de çalışmalarını sürdürecek Karşıyaka, bu süreçte üç hazırlık maçı oynayacak. Ardından iki günlük iznin ardından 8-20 Ağustos tarihleri arasında Fenerbahçe'nin Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapacak. İzmir temsilcisi burada da üç hazırlık karşılaşması oynayarak yeni sezona hazırlanacak.