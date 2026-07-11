İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet ortamında kendilerini yetkili beyaz eşya servisi olarak tanıtan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin internet üzerinden verdikleri ilanlar aracılığıyla vatandaşlarla iletişime geçtiği, arızalı beyaz eşyaları tamir etmiş gibi gösterdikleri ancak herhangi bir onarım işlemi yapmadan yüksek ücret talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Operasyonda 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Elde edilen deliller doğrultusunda düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bir şüpheli serbest bırakılırken, 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan B.C.D., İ.S., B.S., S.Y. ve D.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden B.I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililerden Vatandaşlara Uyarı

Yetkililer, vatandaşların internet üzerinden beyaz eşya servisi ararken yalnızca üretici firmaların resmi iletişim kanallarında yer alan yetkili servis bilgilerini kullanmaları ve doğruluğu teyit edilmeyen ilanlara karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.