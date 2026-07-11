Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, jandarma ekiplerinin ülke genelinde orman yangınlarıyla mücadele ve soruşturma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Nunez, 22 vilayette gerçekleştirilen operasyonlarda orman yangınlarını çıkardığı değerlendirilen 32 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

"Sorumlular Yargı Önüne Çıkarılacak"

Bakan Nunez, açıklamasında yangınların yol açtığı ağır sonuçlara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Vahim sonuçlar doğuran ve itfaiye erlerimizi hayatları pahasına seferber eden bu kabul edilemez davranışların sorumluları, artık yargı önüne çıkarılacaktır."

Fransız yetkililer, yaz aylarında artan sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle orman yangınlarına karşı hem güvenlik önlemlerini hem de denetimleri artırırken, yangınlara kasıtlı olarak neden olan kişilere yönelik adli süreçlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguluyor.