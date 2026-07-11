Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de yapımı süren Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bakan Işıkhan'a ziyaretinde Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, İl Jandarma Komutanı Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş ve ilçe yöneticileri eşlik etti.

"Mardin'e hizmet etmenin gururunu yaşıyorum"

Merkezin Mardin'in geleceğine yönelik önemli bir yatırım olduğunu belirten Bakan Işıkhan, bu projenin doğup büyüdüğü şehre duyduğu vefanın bir göstergesi olduğunu söyledi.

Işıkhan, "Ben bu şehrin bir evladı olarak, doğup büyüdüğüm, kültürüyle yoğrulduğum Mardin'e hizmet etmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyorum. İnsan, ülkesine ve doğduğu topraklara hizmet edebildiği ölçüde kendisini bahtiyar hisseder" dedi.

Kalıcı eserlerin önemine dikkat çeken Işıkhan, yalnızca altyapı yatırımlarının değil, çocuklar ve gençlere yönelik sosyal projelerin de kalkınmanın önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

565 milyon liralık gençlik merkezi yatırımı

Bakan Işıkhan, merkezin yaklaşık 290 bin metrekarelik proje alanı üzerine kurulduğunu ve yatırım büyüklüğünün yaklaşık 565 milyon lira olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 10 bin metrekare kapalı alana sahip olacak merkezde; eğitim binaları, teknoloji atölyeleri, kütüphane, konferans salonu, konaklama birimleri, spor alanları ve sosyal yaşam alanlarının yer alacağını belirten Işıkhan, projenin Mardin ve bölge için örnek bir merkez olmasını hedeflediklerini söyledi.

"TEKNOFEST ruhunu taşıyan gençler burada yetişecek"

Merkezin en önemli değerinin burada yetişecek çocuklar ve gençler olduğunu vurgulayan Işıkhan, şunları söyledi:

"Bu merkezde çocuklarımız robotik kodlama ile tanışacak, gençlerimiz yapay zeka, yazılım, elektronik ve girişimcilik alanlarında kendilerini geliştirecek. TEKNOFEST ruhunu taşıyan yeni nesiller burada yetişecek."

Işıkhan, merkezde yabancı dil eğitimlerinden kişisel gelişim programlarına, tarımsal uygulamalardan sosyal ve sportif faaliyetlere kadar geniş kapsamlı çalışmalar yürütüleceğini ifade etti.

"Mardin'den yeni bilim insanları yetişsin"

Mardin'in bilim, teknoloji ve girişimcilik alanlarında da öne çıkan şehirlerden biri olmasını istediklerini belirten Bakan Işıkhan, Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'ı örnek gösterdi.

Işıkhan, "Biz istiyoruz ki Mardin'den bilim insanları, mühendisler, girişimciler, akademisyenler, sporcular ve ülkesine değer katan gençler yetişsin. Yine bu toprakların evladı, kıymetli bilim insanı, Nobel ödüllü Aziz Sancar'lar yetişmeye devam etsin" diye konuştu.

Türkiye'nin en büyük sermayesinin iyi yetişmiş gençler olduğunu vurgulayan Işıkhan, merkezin tamamlanmasıyla birlikte binlerce gencin burada eğitim alacağını, projeler geliştireceğini ve yeni fikirler üreteceğini söyledi.

Bakan Işıkhan, Mardin'e ve gençlere yönelik yatırımların devam edeceğini belirterek, merkezin tamamlandığında Türkiye'nin örnek çocuk ve gençlik merkezlerinden biri olacağını ifade etti.