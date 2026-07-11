A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) üçüncü hafta mücadelesinde ev sahibi Japonya'yı 3-1 yenerek önemli bir galibiyete imza attı.

Japonya'daki Asue Arena'da oynanan karşılaşmada Filenin Sultanları, rakibini 22-25, 25-22, 22-25 ve 22-25 setlerle mağlup ederek organizasyondaki sekizinci galibiyetini elde etti.

Bu sonuçla puanını 22'ye yükselten Türkiye, üst üste sekizinci kez Voleybol Milletler Ligi finallerine katılma hakkıkazandı.

Japonya karşısında kritik galibiyet

107 dakika süren mücadelede Ay-yıldızlı ekip, özellikle hücumdaki etkili performansı ve savunmadaki direnciyle dikkat çekti. Ev sahibi Japonya karşısında kritik anlarda üstünlük kuran milliler, finaller yolunda önemli bir engeli daha aşmış oldu.

Sıradaki rakip Tayland

2026 Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasını Japonya etabında sürdüren Filenin Sultanları, etaptaki dördüncü ve son maçında yarın saat 09.30'da Tayland ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland karşılaşmasını da kazanarak grup etabını galibiyetle tamamlamayı hedefliyor.