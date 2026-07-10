Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Altınordu Futbol Kulübü hakkında önemli bir karar açıkladı. Federasyon, kulübün belirtilen süre içerisinde 2. Lig'e katılım formunu ve gerekli belgeleri sisteme yüklememesi, ayrıca profesyonel liglere katılmama yönünde karar alması nedeniyle Altınordu'nun 3. Lig'e düşürüldüğünü duyurdu.

TFF tarafından yapılan açıklamada, Altınordu'nun yer aldığı 2. Lig Kırmızı Grup'un 17 takımla oynanacağı belirtildi.

TFF'den Altınordu Açıklaması

Federasyonun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"2. Lig Kırmızı Grup'ta sezon sonunda Altınordu Futbol Kulübü haricinde puan sıralamasında son iki sırayı alacak takımların 3. Lig'e düşürülmelerine, Altınordu FK'nın yer aldığı 2. Lig Kırmızı Grup'ta fikstürün 17 takımlı olarak çekilmesine karar verilmiştir."

2. Lig Kırmızı Grup 17 Takımla Oynanacak

Alınan karar doğrultusunda 2026-2027 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup, 17 takımla oynanacak. Sezon sonunda ise Altınordu dışında puan cetvelinin son iki sırasında yer alan ekipler de 3. Lig'e düşecek.

TFF'nin kararıyla birlikte Türk futbolunun köklü kulüplerinden Altınordu'nun profesyonel liglerdeki geleceği merak konusu olurken, kulübün ilerleyen süreçte nasıl bir yol haritası izleyeceği yakından takip ediliyor.