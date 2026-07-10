CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde alınan kararların iptali ile kongrede seçilen İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması talebiyle açılan davanın yeni duruşması İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.
Mahkeme, dosyaya ilişkin yaptığı değerlendirme sonucunda daha önce verilen tedbir kararının kaldırılmamasına karar verdi.
Gürsel Tekin ve Heyetinin Görevi Sürecek
Ara kararla birlikte, mahkeme tarafından görevlendirilen Gürsel Tekin ve beraberindeki heyetin kayyım sıfatıyla görevine devam etmesi kararlaştırıldı.
Kararın, dava sonuçlanıncaya kadar mevcut tedbir uygulamasının sürdürülmesini öngördüğü belirtildi.
Dava 16 Ekim'e Ertelendi
Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması ve yargılamanın devamı için duruşmayı 16 Ekim 2026 tarihine erteledi.
CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin davada nihai karar ise yapılacak yargılamanın ardından verilecek.