CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu afişleri üzerinden başlayan kriz yeni bir aşamaya taşındı. Gece saatlerinde Gençlik Kolları tarafından yeniden asılan İmamoğlu pankartı, çevik kuvvet ekiplerinin il binasına girmesinin ardından bir kez daha kaldırıldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında yaşanan pankart değişikliği parti içinde tansiyonu yükseltti.

Binada bulunan büyük Ekrem İmamoğlu afişinin indirilerek yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun pankartının asılması sonrası CHP Gençlik Kolları üyeleri gece saatlerinde il başkanlığı binasına geldi. Gençlik Kolları üyeleri, İmamoğlu'nun afişini yeniden binaya astı.

Ancak kısa süre sonra il binasında hareketlilik yaşandı. Çevik kuvvet ekiplerinin CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına girdiği öğrenilirken, yeniden asılan Ekrem İmamoğlu pankartı ikinci kez indirildi.

Pankartın hangi gerekçeyle kaldırıldığına ilişkin resmi makamlardan ya da CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan henüz açıklama yapılmadı. İl binasında yaşanan gelişmelerin ardından gözler partiden ve yetkili kurumlardan yapılacak açıklamalara çevrildi.