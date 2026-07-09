Yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında açılan davanın duruşması, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Aralarında Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Göktuğ Multimedya Yayıncılık AŞ bünyesindeki Flash Haber TV'nin sahibi Erkan Kork'un da bulunduğu toplam 55 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Duruşmaya tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları salonda hazır bulunurken, tutuklu sanık Erkan Kork ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Mahkemeden Tahliye Kararı
Mahkeme heyeti, duruşma sonunda verdiği ara kararda tutuklu sanık Erkan Kork'un tahliyesine karar verdi.
Davada yargılama sürecinin ise mahkemenin belirleyeceği ileri bir tarihte devam edeceği öğrenildi.
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