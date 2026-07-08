Türkiye, 2004 yılında İstanbul'da düzenlenen zirvenin ardından ikinci kez NATO liderlerini ağırladı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; ev sahibi şehir olarak Ankara, hem diplomatik hem de güvenlik açısından tarihinin en kapsamlı organizasyonlarından birini gerçekleştirdi.

NATO NEDİR?

NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü), 4 Nisan 1949'da kurulan ve bugün 32 üye ülkeden oluşan askeri ve siyasi bir ittifaktır. Temel amacı, üye ülkelerin güvenliğini ortak savunma anlayışıyla korumaktır. NATO'nun en önemli ilkelerinden biri olan 5. Madde, üye ülkelerden birine yapılan saldırının tüm ittifaka yapılmış sayılmasını öngörüyor.

ZİRVENİN GÜNDEMİNDE HANGİ BAŞLIKLAR VARDI?

Ankara Zirvesi'nde müttefiklerin savunma harcamalarının artırılması, savunma sanayisinde ortak üretim ve yatırım, Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa'nın güvenlik mimarisi ve NATO'nun gelecekteki stratejik yol haritası ele alındı. Ayrıca savunma sanayi temsilcilerinin katıldığı özel forumlarda yeni iş birlikleri duyuruldu.

SONSÖZ SAHADA: KIZILAY MEYDANI ALIŞILMIŞIN DIŞINDA

Gazetemiz SONSÖZ olarak zirvenin başladığı ilk günde Ankara'nın kalbi Kızılay Meydanından izlenimlerimizi okurlarımız için yerinde takip ettik. Normal günlerde günün her saatinde yoğun yaya ve araç trafiğinin yaşandığı Kızılay Meydanı ile Atatürk Bulvarı, NATO Zirvesi'nin ilk gününde alışılmış görüntüsünden oldukça uzaktı. Güvenlik tedbirleri kapsamında Atatürk Bulvarı'nın önemli bölümleri araç trafiğine kapatılırken, meydanda polis ekiplerinin oluşturduğu güvenlik noktaları dikkat çekti.

Kaldırımlarda yalnızca az sayıda yaya bulunurken, kentin en hareketli bölgelerinden biri olan Kızılay'da sessizlik hâkimdi. Günlük yaşamın temposunun düştüğü bölgede, zirvenin güvenliği için oluşturulan geniş güvenlik çemberi başkentin merkezinde hissedilir şekilde etkisini gösterdi.

Ankara Valiliği tarafından zirve öncesinde açıklanan tedbirler kapsamında birçok ana arter araç trafiğine kapatılırken, alternatif ulaşım güzergâhları oluşturuldu. Yetkililer, güvenlik önlemlerini zirve boyunca sürdürdü.

BAŞKENT DÜNYAYA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın gözleri Ankara'daydı. Bir yanda liderler kritik güvenlik kararlarını masaya yatırırken, diğer yanda başkentin en hareketli noktalarından Kızılay'da yaşanan sakinlik, zirvenin şehir yaşamına etkisini gözler önüne serdi. Diplomasi trafiğinin merkezine dönüşen Ankara, iki gün boyunca uluslararası siyasetin nabzını tuttu.

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