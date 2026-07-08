36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları, zirvenin gerçekleştirildiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Zirveye katılan liderler, Recep Tayyip Erdoğan ve Mark Rutte tarafından karşılandı.

Erdoğan ve Rutte Liderlerle Fotoğraf Çektirdi

Karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte, zirveye katılan liderlerle ayrı ayrı hatıra fotoğrafları çektirdi.

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Program kapsamında gerçekleştirilen aile fotoğrafı çekimi, NATO Zirvesi'nin önemli anlarından biri oldu.

Liderler Zirve Oturumuna Geçti

Aile fotoğrafı çekiminin tamamlanmasının ardından liderler, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi toplantılarına katılmak üzere programa geçti.

Kaynak: DHA