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Aile fotoğrafı çekiminin tamamlanmasının ardından liderler, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi toplantılarına katılmak üzere programa geçti.

Program kapsamında gerçekleştirilen aile fotoğrafı çekimi, NATO Zirvesi'nin önemli anlarından biri oldu.

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Karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte, zirveye katılan liderlerle ayrı ayrı hatıra fotoğrafları çektirdi.

Zirveye katılan liderler, Recep Tayyip Erdoğan ve Mark Rutte tarafından karşılandı.

36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları, zirvenin gerçekleştirildiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

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