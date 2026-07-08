Kaza, saat 03.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Balıkesir-Bursa kara yolu üzerindeki Boğaz Köprüsü'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Balıkesir istikametinden Bursa yönüne ilerleyen Recep Sürekli yönetimindeki 35 DE 9912 plakalı tavuk eti yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün taşıyıcı beton duvarına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, çarpmanın etkisiyle sürücü kabininde sıkışan Recep Sürekli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürekli'nin cansız bedeni, olay yerindeki çalışmaların ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yola saçılan ürünler nedeniyle trafik durdu
Kaza sonrası TIR'da bulunan tavuk etlerinin yola saçılması nedeniyle Balıkesir-Bursa yönünde ulaşım geçici olarak durduruldu.
Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerin temizlik ve kaldırma çalışmalarını tamamlamasının ardından kara yolu yeniden trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.