Bursa'nın İnegöl ilçesinde oyun oynadığı sırada vücuduna kene yapışan çocuk, ailesinin dikkati sayesinde kısa sürede hastaneye ulaştırıldı.

Olay, kırsal Çayyaka Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Çiftlikte oyun oynayan Mustafa T., göğüs bölgesinde farklı bir durum hissetmesi üzerine ailesinin yanına gitti. Çocuklarının göğsüne kene yapıştığını gören aile, vakit kaybetmeden özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Kene Sağlık Ekiplerince Çıkarıldı

Hastanede yapılan muayenenin ardından kene, sağlık ekipleri tarafından uygun yöntemle çıkarıldı. Müdahalenin ardından çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aileye Bilgilendirme Yapıldı

Doktorlar tarafından gerekli kontrolleri yapılan çocuğun tedbir amaçlı değerlendirmeden geçirildiği belirtildi. Sağlık ekipleri, aileyi kene kaynaklı hastalıkların olası belirtileri konusunda bilgilendirirken, herhangi bir şikâyet gelişmesi halinde yeniden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini ifade etti.