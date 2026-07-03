Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra devrildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Kaza gece yarısı Mahmudiye Mahallesi Lider Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 AAR 730 plakalı otomobil, kontrolden çıkınca yol kenarında park halinde bulunan 16 ASS 542 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil devrilerek metrelerce sürüklendi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, yan yatan araçtan çıktıktan sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, kaçan sürücünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.