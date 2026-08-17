Olay, saat 23.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi’nde bulunan mevsimlik işçilerin konakladığı çadır kentte meydana geldi. İddiaya göre, işçi çocukları arasında başlayan tartışma, ailelerin de dahil olmasıyla kısa sürede büyüdü.

Tarafların birbirlerine sopa, tekme ve yumruklarla saldırdığı kavgada ortalık bir anda karıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

Kavgada darp sonucu Mehmet U. (46), Ömer U. (21) ve Yusuf U. (20) ile karşı gruptan İsmail Y. (21), Kübra Y. (24) ve Mehmet Y. (18) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kavga sırasında 3 çadırın da kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.