Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Elazığ İl Başkanlığı'nda düzenlenen teşkilat buluşmasında partililere hitap etti.

Yılmaz, Filistin davasını savunmaya devam edeceklerini ifade ederek, 'O birileri işledikleri suçları gayet iyi biliyorlar. O suçların üstünü örtmek için de sürekli bir şekilde Cumhurbaşkanımıza, ülkemize saldırmaya çalışıyorlar. Uluslararası mahkemelerde soykırımla yargılanan bir kişinin, Netanyahu'nun hükümetinin kalkıp da Cumhurbaşkanımıza, Türkiye Cumhuriyeti'ne laf söylemesinin hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur. İç siyasette sıkışmışlığını böyle aşmaya çalışıyor ama bu da beyhude bir çabadır. Biz kim ne derse desin ne yaparsa yapsın zalimlerin karşısında, mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Filistin davasını savunmaya, iki devletli çözümü savunmaya devam edeceğiz. Ve bu konuda giderek güçlenen insanlık ittifakının da çok güçlü bir parçası olarak biz bu politikamızı her platformda dile getirmeye, arkasında durmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten tarihi bir konuşma yaptı. İnsanlığın nereye doğru gittiğini ve alınması gereken tavrı ortaya koydu. Uzun yıllardır aslında bunu yapıyor. 'Dünya 5'ten büyüktür' diyor. Bu 'Dünya 5'ten büyüktür' sadece Birleşmiş Milletlerin reformu değil, aynı zamanda daha adaletli bir dünya arayışı. Maalesef dünyamızda birçok zulümler, adaletsizlikler var. Hem siyasi alanda hem ekonomik alanda. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin bu birikimiyle, tarihi birikimiyle, değerleriyle tüm insan insanlara daha adaletli bir dünyanın mümkün olduğunu, bir araya gelirsek, birlikte gayret edersek bu savaşlar yerine daha barışçı bir ortamın olabileceğini, bu kavgalar yerine daha geniş kesimlerin müreffeh olduğu bir dünyanın kurulabileceğini söylüyor' dedi.

'ETRAFIMIZ BİR ATEŞ ÇEMBERİ AMA TÜRKİYE BİR İSTİKRAR LİMANI'

Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu belirten Yılmaz, 'Biz inanıyoruz ki er veya geç aydınlık karanlığa galebe çalacak. Zulüm hiçbir zaman sonsuz olarak devam etmez. Mutlaka ve mutlaka mazlumlar şöyle veya böyle eninde sonunda galip gelecek. Buna inanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak hem tarihin doğru yerinde durduğumuz için hem insani değerler bakımından doğru yerde durduğumuz için de son derece güçlü bir konumdayız. Ondan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye Cumhuriyeti olarak bir taraftan savunma sanayimizle, bütün imkanlarımızla caydırıcı gücümüzü arttırıyoruz. Bölgemizde yeni ittifaklar oluşturuyoruz. Mevcut ittifaklarımızı güçlü bir şekilde çalıştırıyoruz. Hem de barışçı diplomasiyle sorunları savaşarak değil, oturup masada müzakere yoluyla çözme noktasında politikamızı, barışçıl politikamızı, diplomasiyi önceleyen politikamızı da en etkili şekilde hayata geçiriyoruz. Etrafımız bir ateş çemberi ama Türkiye bir istikrar limanı. Bunun kıymetini çok iyi bilmek lazım. Güçlü bir ülkemiz var. Dirayetli bir liderimiz var. Tecrübeli kadrolarımız var. Bütün bunlarla dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği bu zor zamanı da en iyi şekilde atlatacağız ve Türkiye eskisinden de güçlü bir şekilde inşallah yoluna devam edecek. Türkiye Yüzyılı'nı adım adım inşa etmeye devam edeceğiz' diye konuştu.

'İHRACATIMIZ 405 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE ÇIKTI'

AK Parti ve Cumhur İttifakı döneminde Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü belirten Cevdet Yılmaz, 'Bütün bu çabamızda son 23 yıla baktığınızda AK Parti, Cumhur İttifakı ne yaptı bu ülkeye? Son 23-24 yıla baktığınızda birçok alanda büyük başarılar olduğunu görüyoruz. Ekonomide, AK Parti iktidara geldiğinde 2002 yılında 239 milyar dolarlık bir büyüklüğü vardı Türkiye'nin. Bu sene inşallah yıl sonunda 1,8 trilyon dolara ulaşacağız. O seviyeye geleceğiz. 239'dan 1,8 trilyon dolara. İhracatımız sadece 36 milyar dolardı, mal ihracatımız. Hizmet ihracatı da 14 milyar dolardı. İkisini toplayın. 50 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatımız vardı. Şu anda son 12 aya baktığımızda mal ihracatımız 280 milyar doları aştı. Hizmet ihracatımız 125 milyar dolar seviyesine geldi. İkisini topladığımızda mal ve ihracatımız 405 milyar dolar seviyesine çıktı. Yani sadece ihracatımız geçmişteki milli gelirimizden çok daha fazla bir noktaya geldi. Böyle bir Türkiye var artık. Dünyada satın alma gücü paritesiyle 11'inci büyük ekonomiyiz. Nominal dediğimiz dolar bazında ise 16'ncı büyük ekonomi konumundayız. Hangi ekonomik göstergeye bakarsanız bakın, Türkiye artık eski Türkiye değil. Ölçek büyütmüş, çok daha etkili bir ekonomik güç haline gelmiş bir Türkiye var. Sorunlar yok mu ekonomide? Bütün dünyada var, bizde de var. Özellikle enflasyon bu dönem en büyük meselemiz. Onu da önceliklendirmiş durumdayız. Aşama aşama düşürüyoruz. Bu bölgemizdeki savaş nedeniyle biraz maalesef olumsuz etkiler oldu. Ama onları da telafi edip yolumuza devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'Yİ BU DARBE ANAYASASI AYIBINDAN KURTARACAĞIZ'

Yeni anayasa çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

'AK Parti'nin en büyük başarılarından biri vesayetçi sistemleri tasfiye etmesi, Türkiye'yi normal bir demokrasiye dönüştürmesidir. Bugün Türkiye'de artık sivil irade hakimdir. Yasaklar kalktı, geçmişte başörtüsü üzerinden korkular üreterek vesayetçi yapıyı sürdürdüler. Bugün insanların ana dilini rahatça konuştuğu, kimliğini ve inancını rahatça ifade ettiği bir Türkiye var. Kimlik siyasetine karşıyız ancak insanların kendi etnik ve mezhebi kimliklerini rahatça yaşayabilmeleri çok kıymetlidir. Türkiye'yi terörden de vesayetçi zihniyetten de kurtardık. Önümüzdeki dönemde inşallah Türkiye'yi sivil, yeni bir anayasaya kavuşturacağımıza inanıyoruz. Burada daha geniş bir konsensüs gerekiyor. Meclisimizde ve toplumumuzda iktidarıyla muhalefetiyle bir araya gelip temel bir uzlaşmaya varırsak Türkiye'yi bu darbe anayasası ayıbından kurtaracağız. Çok daha sivil, demokratik ve bugünkü ihtiyaçlara cevap veren bir anayasayı milletimize kazandıracağız. Ayrıca, savunma sanayisinde dünyada söz sahibi ülkelerden biri haline geldik. Geçen sene 10 milyar dolardan fazla ihracat yaptık ve dünyanın 11'inci büyük ihracatçısı olduk. Dünyada en fazla diplomatik misyonu olan beş ülkeden biriyiz. Somali'den Katar'a, Kafkaslar'dan Libya'ya, Suriye'den Irak'a kadar geniş bir coğrafyada istikrar için çalışıyoruz.'