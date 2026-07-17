Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Sivrice ilçesi olan deprem saat 22.52'de kaydedildi.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre deprem Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde ve 11.47 kilometre derinliktemeydana geldi. Sarsıntı, Elazığ kent merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildi.

Depremin ardından ilk belirlemelere göre can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığıbildirildi. Yetkililer, bölgede gelişmelerin takip edildiğini belirtti.