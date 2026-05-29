Kaza, öğle saatlerinde, Karakoçan ilçesi Yeniköy mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; 43 ACC 141 plakalı otomobil, sürücüsü Mustafa Şen'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp takla attı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kontrolde sürücü Şen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan 3 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Karakoçan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Mustafa Şen'in cenazesi, otopsi işlemleri için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

