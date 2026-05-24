Yapılan resmi açıklamaya göre sağanak yağışların bugün saat 12.00 ile 20.00 arasında etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayandırılan uyarıda, yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği belirtildi.
Özellikle:
- Ani sel ve su baskınları
- Yıldırım düşmesi
- Yerel dolu yağışı
- Yağış anında kuvvetli rüzgar
gibi olumsuzlukların yaşanabileceği ifade edildi.
Valilikten Vatandaşlara Uyarı
Ankara Valiliği tarafından yayımlanan meteorolojik uyarıda vatandaşların tedbirli davranmaları istendi. Yetkililer, zorunlu olmadıkça açık alanlarda bulunulmaması ve ulaşımda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Uzmanlardan Kritik Hatırlatma
Uzmanlar, gök gürültülü sağanak sırasında:
- Ağaç ve direk altlarında beklenmemesi,
- Su birikintilerinden uzak durulması,
- Elektrikli cihazların dikkatli kullanılması,
- Trafikte hız yapılmaması
gerektiğini belirtiyor.
Ankara Hava Durumu Yakından Takip Ediliyor
Başkentte etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle ekiplerin teyakkuz halinde olduğu öğrenildi. Güncel hava durumu ve resmi uyarılar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliği üzerinden açıklamalar takip edilebiliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre;— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) May 24, 2026
Ankara'da Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat❗️