Yapılan resmi açıklamaya göre sağanak yağışların bugün saat 12.00 ile 20.00 arasında etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayandırılan uyarıda, yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği belirtildi.

Özellikle:

Ani sel ve su baskınları

Yıldırım düşmesi

Yerel dolu yağışı

Yağış anında kuvvetli rüzgar

gibi olumsuzlukların yaşanabileceği ifade edildi.

Valilikten Vatandaşlara Uyarı

Ankara Valiliği tarafından yayımlanan meteorolojik uyarıda vatandaşların tedbirli davranmaları istendi. Yetkililer, zorunlu olmadıkça açık alanlarda bulunulmaması ve ulaşımda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Uzmanlardan Kritik Hatırlatma

Uzmanlar, gök gürültülü sağanak sırasında:

Ağaç ve direk altlarında beklenmemesi,

Su birikintilerinden uzak durulması,

Elektrikli cihazların dikkatli kullanılması,

Trafikte hız yapılmaması

gerektiğini belirtiyor.

Ankara Hava Durumu Yakından Takip Ediliyor

Başkentte etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle ekiplerin teyakkuz halinde olduğu öğrenildi. Güncel hava durumu ve resmi uyarılar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Ankara Valiliği üzerinden açıklamalar takip edilebiliyor.

Ankara'da Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat❗️ — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) May 24, 2026