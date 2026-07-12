Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'na ilişkin uluslararası tahkim sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin 13 Şubat 2023 tarihli kararının iptali için Paris İstinaf Mahkemesi'ne yaptığı başvurunun reddedildiğini duyurdu.

Yavuzyılmaz'ın paylaştığı bilgilere göre, Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Irak Merkezi Hükümeti'nin onayı olmaksızın 2014-2018 yılları arasında gerçekleştirilen petrol sevkiyatları nedeniyle Türkiye'nin Irak'a net 1 milyar 471 milyon dolar tazminat ödemesine karar vermişti. CHP'li vekil, Paris İstinaf Mahkemesi'nin 10 Mart 2026 tarihli kararıyla bu tahkim hükmünün iptaline yönelik başvurunun kabul edilmediğini öne sürdü.

Yavuzyılmaz, kararın ardından tahkim hükmünün uygulanmasına yönelik sürecin başlayacağını savunurken, paylaşımında konuya ilişkin mahkeme belgelerini de yayımladı.

Konuya ilişkin hükümetten veya ilgili kurumlardan, Paris İstinaf Mahkemesi kararına dair henüz resmi bir değerlendirme yapılmadı. Daha önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, tahkim sürecine ilişkin açıklamasında Türkiye'nin hukuki girişimlerini sürdürdüğünü ve davanın devam ettiğini belirtmişti.