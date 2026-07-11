Mitoloji ve tarih meraklılarının uzun süredir beklediği "Odyssey", 17 Temmuz'da sinemaseverlerle buluşuyor. Antik Yunan edebiyatının en önemli eserlerinden biri kabul edilen Homeros'un ölümsüz destanından uyarlanan yapım, savaşın ardından başlayan büyük bir hayatta kalma mücadelesini konu alıyor.

Film, Truva Savaşı'nın sona ermesinin ardından İthaka Kralı Odysseus'un ülkesine ve ailesine kavuşmak için çıktığı yaklaşık 10 yıllık tehlikeli yolculuğu anlatıyor. Deniz canavarları, tanrıların gazabı, büyücüler ve sayısız engelle mücadele eden kahraman, yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel ve ahlaki sınavlardan da geçiyor.

Odyssey ne anlatıyor?

"Odyssey", savaşın kahramanlık yönünden çok, savaş sonrası yaşanan kayıpları, özlemi, sadakati ve insanın eve dönüş arzusunu işliyor. Hikâyenin merkezinde bulunan Odysseus; zekâsı, sabrı ve stratejik dehasıyla karşısına çıkan tüm engelleri aşmaya çalışıyor.

Destan, yalnızca bir macera öyküsü değil; aynı zamanda insanın umut, aile, aidiyet ve hayatta kalma mücadelesini anlatan evrensel bir eser olarak kabul ediliyor.

Odysseus kimdir?

Odysseus (Latince adıyla Ulysses), Antik Yunan mitolojisinin en önemli kahramanlarından biridir. İthaka Adası'nın kralı olan Odysseus, Truva Savaşı'nda Yunan ordusunun en zeki komutanlarından biri olarak tanınır.

Tarihte adını ölümsüzleştiren en önemli olay ise, Truva'nın düşmesini sağlayan "Truva Atı" planını geliştirmesidir. Bu strateji sayesinde yıllarca süren savaş sona ermiş ve Yunan ordusu Truva'yı ele geçirmiştir.

Savaşın ardından vatanına dönmeye çalışan Odysseus'un yolculuğu ise Homeros'un "Odysseia (Odyssey)" destanının temelini oluşturur. Mitolojik anlatıya göre bu dönüş yolculuğu tam 10 yıl sürmüş; Odysseus bu süreçte tek gözlü dev Polyphemos, Sirenler, deniz tanrısı Poseidon'un öfkesi ve büyücü Kirke gibi birçok efsanevi karakterle karşılaşmıştır.

Homeros'un ölümsüz mirası

"Odyssey", yaklaşık 2 bin 700 yıl önce yaşadığı düşünülen Antik Yunan ozanı Homeros tarafından kaleme alınan iki büyük destandan biridir. Diğeri ise Truva Savaşı'nı anlatan **"İlyada"**dır.

Edebiyat tarihinin temel eserleri arasında gösterilen "Odyssey", yalnızca Batı edebiyatını değil, tiyatrodan resme, operadan sinemaya kadar pek çok sanat dalını yüzyıllardır etkilemeye devam ediyor.

17 Temmuz'da vizyona girecek yeni film, modern sinema teknolojisiyle bu klasik destanı yeniden yorumlayarak hem mitoloji meraklılarını hem de epik macera severleri sinema salonlarında buluşturmayı hedefliyor.