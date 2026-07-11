Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Sun Lei, BM Genel Kurulu'nda düzenlenen "Barışın İnşası ve Kalıcı Barış" başlıklı oturumda, Birleşmiş Milletler'in barış inşası çalışmalarında kalkınmanın öncelikli hedef olması gerektiğini söyledi.

Sun Lei, BM'nin son 20 yılda barış inşası mekanizmasıyla uluslararası çabaların koordinasyonunda önemli rol üstlendiğini belirterek, çatışma sonrası ülkelerin yeniden yapılanma ve kalkınma süreçlerine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

"Kalkınma barışın temel unsuru"

Uluslararası güvenlik ortamının giderek daha karmaşık ve kırılgan hale geldiğine dikkat çeken Sun Lei, jeopolitik gerilimlerin arttığını ve bu durumun barış inşası çalışmalarını zorlaştırdığını dile getirdi.

Sun Lei, kalıcı barışın sağlanabilmesi için kalkınmanın merkeze alınması gerektiğini belirterek, "BM'nin barış inşası çalışmalarında kalkınma öncelik olmalı. Kaynaklar yoksullukla mücadele, eğitim, istihdam, sağlık ve kamu hizmetleri gibi doğrudan halkın yaşamını etkileyen alanlara yönlendirilmelidir" dedi.

"Çin, yeniden inşa süreçlerine katkı sunuyor"

Çin'in, Birleşmiş Milletler'in barış inşası çalışmalarının güçlü destekçilerinden biri olduğunu vurgulayan Sun Lei, ülkesinin çatışma sonrası yeniden yapılanma ve kalkınma süreçlerine aktif katkı sağlamayı sürdürdüğünü söyledi.

Sun Lei, uluslararası toplumun dayanışma içinde hareket etmesinin, sürdürülebilir kalkınma ve kalıcı barış hedeflerine ulaşılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

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