Yangın, Almeria'ya bağlı Los Gallardos ilçesinde etkili olurken, alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine bölgede geniş çaplı önlemler alındı. Endülüs Özerk Yönetimi Hükümeti, yaklaşık 1400 kişinin güvenlik amacıyla tahliye edildiğini duyurdu.

Yüzlerce personel yangına müdahale ediyor

Yangının kontrol altına alınabilmesi için Askeri Acil Durum Birimi'nin 70 araç ve 200 personelle söndürme çalışmalarına destek verdiği bildirildi. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için karadan ve havadan yoğun mücadele yürüttüğü kaydedildi.

Malaga'daki yangınlar da sürüyor

Öte yandan Endülüs bölgesindeki Malaga kenti çevresinde devam eden orman yangınlarına da müdahalenin aralıksız sürdüğü belirtildi. Yetkililer, yüksek sıcaklık ve rüzgarın söndürme çalışmalarını güçleştirdiğini ifade ederken, bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor.