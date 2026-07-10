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Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli Turgay B.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kuyumcu, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Turgay B., yanında bulunan tabancayla Sami Ayaz'a ateş açtı. Göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanan Ayaz, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

İddiaya göre, Turgay B. ile aralarında alacak-verecek meselesi bulunan kuyumcu Sami Ayaz arasında iş yerinde başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Olay, öğle saatlerinde Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Şemsitebrizi Mahallesi'nde, Şerafettin Cami Meydanı'nda bulunan bir kuyumcuda meydana geldi.

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