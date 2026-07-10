Olay, Kıbrıscık ilçesinde halk arasında "Almanyalı Göleti" olarak bilinen bölgede meydana geldi. Orman işçisi Hakan Çamoğlu, serinlemek amacıyla gölete girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.
Durumu fark eden arkadaşları, Çamoğlu'nun su yüzeyine çıkmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Ekipler Gece Boyunca Arama Yaptı
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gece boyunca devam eden arama çalışmalarında, sabah saatlerinde Hakan Çamoğlu'nun cansız bedeni gölette bulundu.
Sudan çıkarılan Çamoğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Soruşturma Başlatıldı
Olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.