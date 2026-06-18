Bolu’nun Tabaklar Mahallesi Ferit Talay Caddesi’nde yaşanan yol tartışması mahalle sakinlerini karşı karşıya getirdi. Edinilen bilgilere göre, bir apartman yöneticisinin belediyeye yaptığı şikâyetin ardından cadde üzerindeki bazı noktalara büyük saksılar yerleştirildi.



Bölge sakinleri ise uygulamaya tepki göstererek söz konusu alanın kamuya açık yol olduğunu ve herkesin kullanım hakkına sahip bulunduğunu ifade etti. Vatandaşlar, saksılar nedeniyle araç geçişlerinin zorlaştığını, yolun daraldığını ve geçiş hakkının fiilen kısıtlandığını savundu. Bölgede yaşayanlar, yolun tüm vatandaşların ortak kullanımına açık olması gerektiğini vurgulayarak uygulamanın yeniden gözden geçirilmesini istedi.



Ferit Talay Caddesi’nde yaşanan tartışma, kamuya ait alanların kullanımına ilişkin yetki ve sınırlar konusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Mahalle sakinleri, yol hakkının korunması için ilgili kurumların harekete geçmesini talep ediyor.