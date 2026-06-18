ABD'nin San Francisco kentinde Demirören Haber Ajansı'na konuşan Hamit Altıntop, son günlerde milli takım oyuncularına yönelik yapılan bazı yorumların sınırları aştığını belirtti.

Altıntop, "Bazı açıklamalar bel altı, ayıba kaçıyor. Biraz gereksiz buluyorum. Bu eleştiriler, kardeşlerimi daha çok motive edecektir. Aynı zamanda da bu tecrübe ileride onlara olumlu şekilde olgunluk katacaktır" ifadelerini kullandı.

"Milli Takım Kalitesiyle Baskıyı Avantaja Çevirebilir"

2026 Dünya Kupası G Grubu'nda ilk maçta alınan sonucun ardından ikinci karşılaşmanın önemine dikkat çeken Altıntop, oyuncu kalitesinin baskıyı avantaja dönüştürebileceğini söyledi.

Paraguay karşılaşmasının kritik olduğunu belirten eski milli futbolcu, takımın sahip olduğu yeteneklerle bu süreci olumlu yönetebileceğine inandığını ifade etti.

"Bu Takım Hâlâ Gelişim Sürecinde"

Milli takımın genç bir jenerasyondan oluştuğunu belirten Altıntop, özellikle 2005 doğumlu futbolcuların henüz yolun başında olduğunu vurguladı.

Büyük hedeflerin önemli olduğunu ancak gerçekçilikten uzak beklentilerin oyuncular üzerinde ekstra baskı oluşturduğunu söyleyen Altıntop, "Bu takım daha gelişimini tamamlamamış bir takım" dedi.

Kenan Yıldız ve Genç Yeteneklere Özel Vurgu

Milli takımın geleceğini şekillendiren genç isimlerden Kenan Yıldız, Can Uzun ve Deniz Gül hakkında da değerlendirmelerde bulunan Altıntop, bu oyuncuların doğru ortamda gelişimlerini sürdürmelerinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Genç futbolcuların hem teknik ekip hem de çevresindeki paydaşlar tarafından doğru yönlendirilmesi gerektiğini belirten Altıntop, sağlıklı geri bildirimlerin gelişim açısından kritik rol oynadığını ifade etti.

"Başarı Sonrası Gevşemek En Büyük Dezavantajlarımızdan Biri"

Türk futbolunun kronik sorunlarından birinin başarı sonrası yaşanan rehavet olduğunu dile getiren Altıntop, dünya yıldızlarının bu konuda önemli örnekler sunduğunu belirtti.

Özellikle Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi isimlerin yıllardır aynı disiplinle çalıştığını vurgulayan Altıntop, sürdürülebilir başarının sırrının istikrar ve mental güç olduğunu söyledi.

EURO 2008 Takımı ile Mevcut Kadronun Karışımı Daha Güçlü Olurdu

2008 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselen Türk Milli Takımı ile mevcut kadroyu karşılaştıran Altıntop, iki jenerasyonun farklı özelliklere sahip olduğunu belirtti.

Eski kadronun fiziksel gücü ve mücadele karakteriyle öne çıktığını, mevcut takımın ise teknik kapasite ve organizasyon anlamında daha güçlü olduğunu söyleyen Altıntop, "Bugünkü futbolda iki takımın karışımı çok etkili olabilirdi" değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Kupası İçin Hedef: İlk 8

2026 Dünya Kupası hedefleri hakkında da konuşan Altıntop, adım adım ilerlemenin önemine dikkat çekti.

Çeyrek finale yükselmenin ve turnuvayı ilk 8 takım arasında tamamlamanın önemli bir başarı olacağını ifade eden Altıntop, bu başarının Türk futbolunun doğru yolda olduğunun göstergesi olacağını belirtti.

Favori Fransa

Dünya Kupası'nın favorisini de açıklayan Hamit Altıntop, Fransa Milli Futbol Takımı'nı bir adım önde gördüğünü söyledi.

Özellikle Kylian Mbappé liderliğindeki hücum hattının çok güçlü olduğunu belirten Altıntop, günlük performanslar ve kura faktörünün de şampiyonluk yarışında belirleyici olacağını ifade etti.

"Milli Takıma İnancımız Tam"

Açıklamalarının sonunda milli futbolculara destek mesajı veren Hamit Altıntop, takımın hâlâ gruptan çıkma şansının bulunduğunu belirtti.

"Biz onlara inanıyoruz, başarabileceklerini biliyoruz" diyen Altıntop, milli takımın yeniden tüm Türkiye'yi sevince boğabilecek potansiyele sahip olduğunu vurguladı.