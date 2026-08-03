Rams Park’ta oynanan ve 3-3 beraberlikle sonuçlanan Rennes mücadelesi sonrası kameraların karşısına geçen Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu, transfer süreçlerine dair gündemi sarsacak ifadeler kullandı.

"Başkanımızla Her Şeyi Planlı Yapıyoruz"

Taraftarların transfer beklentisi ve tepkileri hakkında konuşan Kavukcu, "Taraftarlarımızın tepkisini başımın üstünde kabul ediyorum. İnsanlarda bir tedirginlik var, belki geç kaldığımızı düşünüyorlar. Ancak diğer takımlara bakın, göndermek istedikleri oyuncular var. Bugüne kadar Icardi, Mertens, Sane, Osimhen gibi isimleri Galatasaray'ın gücüyle aldık. Biz başkanımızla her şeyi planlı olarak yapıyoruz" dedi.

"Galatasaray’ın Herkesten Çok Parası Var"

Kulübün finansal gücüne ve UEFA kriterlerine dikkat çeken Kavukcu, şu ifadeleri kullandı:

"Biz plansız olsaydık yabancı sayımız çok daha farklı olurdu. 2 Eylül'ü bekliyoruz demiyorum ama bu süreç içinde çok güzel transferler yapacağız. 4 sene nasıl olduysak, bu sene de şampiyon olacağız. Bize inanın, güvenin. Galatasaray'ın herkesten çok parası var. Paramız var, limiti en rahat kulübüz. Ancak Galatasaray'ın parası olduğu için her bir kuruşuna dikkat ediyoruz. Başka kulüpler gibi 'Transferi yapalım, yarın ne olursa olsun' diye bakmıyoruz, Galatasaray'ın geleceğini düşünüyoruz."

"Fiyatları Yükseltmek İçin Algı Yapıyorlar"

İsimlerin basına sızdırılmasının kulübe zarar verdiğini belirten Kavukcu, "Her açıkladığınız isim bize zarar veriyor. Bir oyuncuya teklif yapsak hemen haber çıkartıp baskı kuruyorlar. Çünkü Türkiye'yi çözdüler. 'Taraftar tepki gösteriyorsa almaya mecburlar' diye bir algı oluşturup fiyat artırıyorlar" diyerek duruma tepki gösterdi.

Barış Alper Yılmaz ve Singo İddialarına Yanıt!

Basında çıkan transfer haberlerine de açıklık getiren Abdullah Kavukcu, çarpıcı detaylar paylaştı:

Barış Alper Yılmaz: "Siz yazmışsınız 'Barış Alper'e 35 milyon Euro teklif var' diye. Hayır arkadaşım, öyle bir teklif yok!" Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda otomobile çarpan motosikletli öldü İçeriği Görüntüle

Singo: "Singo, 'Ben Galatasaray’a borcumu ödemedim, ödemeden gitmeyeceğim' diyor. Kendisine şu an gelen 2 resmi teklif var."