Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzce'de genç girişimci Muhammed Bilal Köse'nin yaban mersini bahçesini ziyaret etti. Devlet korumasındaki çocuklarla birlikte hasada katılan Göktaş, aile dayanışmasının ve genç girişimciliğin önemine dikkat çekti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzce'nin Musababa köyünde yaban mersini üretimi yapan genç girişimci Muhammed Bilal Köse'nin bahçesini ziyaret etti. Bahçede incelemelerde bulunan Bakan Göktaş, devlet korumasındaki çocuklarla birlikte yaban mersini toplayarak hasada katıldı.

Ziyaret sırasında gençlerle sohbet eden Bakan Göktaş, aile işletmesinde tüm bireylerin üretime katkı sunduğunu belirterek bu dayanışmanın başarıdaki en önemli etkenlerden biri olduğunu söyledi.

Göktaş, "Ailece yürütülen bu işletmede anne, baba ve çocukların her birinin ayrı bir sorumluluğu var. Bu hem aile içi dayanışmayı güçlendiriyor hem de fikir alışverişiyle üretimi daha ileri taşıyor. Çocukların ve ailelerin birlikte vakit geçirebildiği bu ortam gerçekten çok kıymetli. Biz de bugün devlet korumasındaki çocuklarımızla birlikte yaban mersini topladık ve oldukça keyifli zaman geçirdik. Bu vizyoner projeyi hayata geçirdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Genç girişimcilere verilen desteğin önemine de değinen Bakan Göktaş, devletin tüm imkanlarıyla gençlerin yanında olduğunu vurguladı.

Genç girişimci Muhammed Bilal Köse'nin aldığı girişimcilik desteğiyle kısa sürede örnek bir üretim tesisine imza attığını belirten Göktaş, "İlk destekle başlayan bu yolculuk, sadece dört yıl içinde örnek gösterilecek nitelikte bir yaban mersini bahçesine dönüştü. Buraya geldiğimde bu kadar gelişmiş ve kaliteli bir üretim alanıyla karşılaşmayı beklemiyordum. Ürün çeşitliliği kadar aile bireylerinin birbirine verdiği destek de bu başarının en önemli unsurlarından biri." dedi.

Bakan Göktaş'ın ziyareti, hem genç girişimciliğin desteklenmesi hem de aile temelli üretim modelinin önemine dikkat çeken örnek bir buluşma olarak değerlendirildi.