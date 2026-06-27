Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde istihbarat aldı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, M.G. (47) yönetimindeki aracı durdurarak arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, toplam 51 kilogram ağırlığında ve piyasa değerinin yaklaşık 12 milyon lira olduğu değerlendirilen 115 bin adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli M.G. hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.