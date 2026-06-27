Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Antrenman öncesinde takımla bir araya gelen Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, teknik ekip ve futbolcularla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Çetin, daha sonra antrenmanın bir bölümünü de saha kenarından takip etti. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde salonda gerçekleştirilen core çalışmasının ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yapan oyuncular, devamında 2 gruba ayrılarak dar alanda 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, yine dar alanda yapılan hücum oyunlarıyla noktalandı.