Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam ederken, Başkan Aziz Yıldırım da kampı ziyaret etti. Akşam saatlerinde tesislere ulaşan Yıldırım'ın, kamp programı kapsamında teknik heyet ve futbolcularla bir araya geleceği öğrenildi.

Başkan Aziz Yıldırım'ın, başkan vekili Barış Göktürk ve yönetim kurulu üyesi Özgür Peker ile birlikte sabah gerçekleştirilecek antrenmanı takip edeceği, ardından öğle yemeğinde takım ve teknik ekiple buluşacağı belirtildi.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda yoğun tempoda sürdürürken, yönetimin kamp ziyareti takıma moral vermeyi amaçlıyor.