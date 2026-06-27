2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında hazırlanan yönetmelikle, kamu kurumları tarafından hizmete açılan ve açılacak kreş ile gündüz bakımevlerinin açılış, izin ve faaliyet süreçlerine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni yönetmeliğin çocukların güvenliği, sağlığı ve gelişimini esas alan kapsamlı düzenlemeler içerdiğini belirtti.

Bakan Göktaş, yönetmelikle birlikte kreş ve gündüz bakımevlerine yönelik fiziki ve kurumsal standartların belirlendiğini, kurum personelinin niteliklerine ilişkin kriterlerin netleştirildiğini ifade etti. Ayrıca il müdürlükleri aracılığıyla düzenli izleme ve denetim sisteminin devreye alındığını kaydeden Göktaş, çocukların güvenliğini riske atan durumlar için yaptırım ve kapatma hükümlerinin de getirildiğini açıkladı.

Yönetmelik kapsamında, kuruluşlara, personele ve hizmet alan çocuklara ilişkin verilerin merkezi bilişim sistemi üzerinden takip edilmesi de sağlanacak.

Bakan Göktaş, paylaşımında yeni düzenlemenin çocuklar ve aileler için hayırlı olmasını dileyerek, uygulamanın kamu kreşlerinde hizmet kalitesini ve güvenlik standartlarını güçlendireceğini ifade etti.