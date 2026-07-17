Düzce'de Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde yaşandı. Ö.Ö. yönetimindeki 54 PH 528 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada sürücü Ö.Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan E.T. ve H.T. yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.