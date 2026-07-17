Altındağ Belediyesi, yaz aylarında yükselen hava sıcaklıklarının etkisiyle çevre temizliği çalışmalarını yoğunlaştırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki çöp konteynerlerini özel yıkama aracıyla bulundukları noktada köpüklü ve basınçlı su sistemi kullanarak temizliyor, ardından ilaçlama işlemi gerçekleştiriyor.

Konteynerler yerlerinden kaldırılmadan yapılan temizlik sayesinde kötü kokuların yanı sıra bakteri, sinek ve böcek oluşumunun önüne geçilmesi hedefleniyor. İlçedeki tüm mahallelerde sürdürülen çalışmalar vatandaşlardan da olumlu geri dönüş alıyor.

Tiryaki: Yaşam kalitesini artırıyoruz

Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, özel konteyner yıkama aracının ilçe için önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirterek, düzenli temizlik sayesinde çevre sağlığının korunduğunu söyledi.

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle çalışmaları daha da sıklaştırdıklarını ifade eden Tiryaki, "Çöp konteynerlerinin kötü koku yaymaması, sinek ve böcek oluşumunun engellenmesi için tüm mahallelerimizde düzenli temizlik yapıyoruz. Daha temiz ve daha sağlıklı bir Altındağ için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." dedi.

Günde yaklaşık 50 konteyner temizleniyor

Ekipler, önce konteynerlerdeki çöpleri topluyor, ardından dış yüzeyi köpükle yıkayıp duruluyor. Daha sonra özel mekanizma sayesinde konteyner araç içine alınarak basınçlı suyla derinlemesine temizleniyor ve ilaçlanıyor.

Günde yaklaşık 50 çöp konteynerini bulunduğu yerde temizleyen özel araç, az su tüketimiyle hem su tasarrufu sağlıyor hem de işlemlerin daha kısa sürede tamamlanmasına katkı sunuyor. Bu yöntemle çevre hijyeninin artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçlanıyor.