İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Türkiye gündeminin iki önemli başlığını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı. Türkoğlu, Ankara'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin kamu bütçesine etkilerinin araştırılması amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile 6 ayrı bakanlığa toplam 48 sorudan oluşan yazılı soru önergeleri verirken, Abdullah Öcalan hakkında verilen "Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar"la ilgili de Adalet Bakanlığı'nın yanıtlaması istemiyle 12 soruluk ayrı bir önerge sundu.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Ankara'da gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile İçişleri, Hazine ve Maliye, Ulaştırma ve Altyapı, Ticaret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Milli Savunma Bakanlarına kapsamlı yazılı soru önergeleri verdi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; toplam 48 sorunun yer aldığı önergelerde, zirvenin devlet bütçesine toplam maliyeti, hangi kamu kurumunun ne kadar harcama yaptığı, güvenlik, ulaşım, konaklama ve organizasyon giderlerinin hangi kalemlerden karşılandığı gibi konuların yanı sıra vatandaşın ve esnafın yaşadığı mağduriyetlerin de ayrıntılı şekilde açıklanması talep edildi.

Türkoğlu, konuya ilişkin değerlendirmesinde amaçlarının NATO Zirvesi'nin siyasi ya da diplomatik yönünü tartışmak olmadığını belirterek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin anayasal denetim görevini yerine getirdiğini ifade etti. Kamu adına yapılan harcamaların şeffaf biçimde açıklanmasının demokratik yönetimin temel ilkelerinden biri olduğunu vurgulayan Türkoğlu, vatandaşın ödediği vergilerin nasıl kullanıldığının kamuoyu tarafından bilinmesi gerektiğini söyledi.

ESNAFIN VE VATANDAŞIN MAĞDURİYETİ GÜNDEME TAŞINDI

Soru önergelerinde yalnızca kamu harcamaları değil, zirve süresince uygulanan yoğun güvenlik tedbirlerinin vatandaşlar üzerindeki etkileri de gündeme getirildi. Ankara'da günlerce devam eden yol kapatmaları nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğu, vatandaşların zaman ve yakıt kaybı, müşteri kaybına uğrayan esnafın ekonomik zararları, kamu çalışanlarının idari izin uygulamaları, fazla mesai yapan güvenlik personeline yapılan ödemeler ile gözaltı işlemleri ve güvenlik tedbirlerine ilişkin ayrıntılı bilgi talep edildi.

Türkoğlu, devletin uluslararası organizasyonları başarıyla gerçekleştirmesi kadar, bu organizasyonların vatandaş üzerindeki ekonomik ve sosyal etkilerini de dikkate almak zorunda olduğunu belirterek, yaşanan mağduriyetlerin tespit edilmesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti.

SAVUNMA TAAHHÜTLERİ DE SORU ÖNERGELERİNDE YER ALDI

Milli Savunma Bakanlığı'na yöneltilen soru önergesinde ise NATO Zirvesi sonrasında Türkiye'nin üstlendiği olası askeri, siyasi ve ekonomik yükümlülükler de kapsamlı şekilde sorgulandı. Önergede, savunma harcamalarının artırılmasına yönelik yeni taahhütlerin bütçeye etkisi, bu harcamaların eğitim, sağlık, tarım ve sosyal destek kalemlerine olası yansımaları, F-35 programındaki son durum, CAATSA yaptırımları, savunma sanayii alanındaki ambargolar ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin uygulanmasına ilişkin gelişmeler hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi istendi.

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