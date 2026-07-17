Devlet Memurları Konfederasyonu, Devlet Memurları Sendikası ve paydaş sendikaların ortak basın açıklamasında konuşan Genel Sekreter Tuncay Cengiz, Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın (YHS) kaldırılması ve yaklaşık 140 bin çalışanın eğitim durumları ile fiilen yaptıkları görevlere uygun hizmet sınıflarına geçirilmesi çağrısında bulundu.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; YHS personelinin görev tanımlarının belirsiz olduğunu ve yıllardır çözüm bekleyen yapısal sorunlarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Cengiz, düzenlemenin kısa bir yasal değişiklikle hayata geçirilebileceğini belirterek, verilen sözlerin artık yerine getirilmesini istedi.

YARDIMCI HİZMETLER SINIFI İÇİN "ADALET" ÇAĞRISI

Devlet Memurları Konfederasyonu, Devlet Memurları Sendikası ve paydaş sendikaların ortak basın açıklamasında konuşan Genel Sekreter Tuncay Cengiz, kamu hizmetinin görünmeyen kahramanları olarak nitelendirdiği Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanlarının 61 yıldır mağdur edildiğini söyledi.

Cengiz, "Bugün burada yalnızca bir meslek grubunun sorununu anlatmak için değil, tam 61 yıldır görmezden gelinen bir adaletsizliği milletimizin vicdanına emanet etmek için toplandık." dedi. Yaklaşık 140 bin yardımcı hizmetler sınıfı çalışanının yıllardır sesini duyurmaya çalıştığını ifade eden Cengiz, "Bugün burada devletine sadakatle hizmet eden 140 bin yardımcı hizmetler sınıfı çalışanının yıllardır görmezden gelinen feryadını, bastırılan sesini bir kez daha haykırıyoruz. Çünkü artık sabır bitti, derman tükendi. Çünkü artık bıçak kemiği deldi, iliğe dayandı." diye konuştu.

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