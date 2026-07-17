İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianameyle birlikte sanıkların yargılama süreci resmen başladı.

286 Yıla Kadar Hapis Talebi

İddianamede Mehmet Akif Ersoy hakkında, "suç örgütü kurma ve yönetme", 11 ayrı "nitelikli cinsel saldırı", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlamaları yöneltildi. Savcılık, Ersoy'un toplamda 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

İlk Duruşma 10 Eylül'de

Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamenin ardından davanın ilk duruşmasının 10 Eylül'de İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine karar verildi. Öte yandan Ersoy'un avukatı, yargılamanın basına kapalı olarak gerçekleştirilmesi yönünde mahkemeye talepte bulundu.