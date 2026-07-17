Depozitosu Olan Ambalaj (DOA) Sistemi'nde, son günlerde yaşanan yoğunluk ve suistimalleri önlemeye yönelik yeni bir uygulama hayata geçirildi. Türkiye Çevre Ajansı'nın (TÜÇA) aldığı kararla birlikte depozito iade makinelerinde T.C. kimlik numarası ve cep telefonu bilgisiyle giriş uygulaması geçici olarak kaldırıldı.

Yeni düzenlemeyle vatandaşlar, depozito iade işlemlerini yalnızca DOA mobil uygulamasında oluşturacakları kişiye özel QR kodu okutarak gerçekleştirebilecek. QR kod zorunluluğunun ilk etapta yaklaşık iki ay boyunca uygulanması planlanıyor.

Suistimalleri Önlemek İçin QR Kod Zorunluluğu

Kararın, sistemde kişi başına belirlenen günlük ambalaj iade limitinin farklı kişilere ait kimlik ve telefon bilgileri kullanılarak aşılması üzerine alındığı belirtildi. Yetkililer, bazı kullanıcıların binlerce ambalajla iade noktalarına gelerek makineleri uzun süre meşgul ettiğini, bu durumun da vatandaşların işlemlerini geciktirdiğini ifade etti.

TÜÇA, QR kod uygulamasıyla birlikte hem iade noktalarında oluşan kuyrukların azaltılmasını hem de sistemin daha güvenli ve adil şekilde işlemesini hedefliyor. Mobil uygulama üzerinden oluşturulan kişiye özel QR kod sayesinde kullanıcı doğrulaması daha güvenli hale getirilirken, usulsüz girişlerin de önüne geçilmesi amaçlanıyor.

1 Temmuz'da ülke genelinde uygulanmaya başlayan Depozitosu Olan Ambalaj Sistemi kapsamında vatandaşlar, DOA logolu cam, plastik ve alüminyum içecek ambalajlarını iade ederek her bir ambalaj için depozito bedelini geri alabiliyor. Sistemin yaygınlaştırılmasıyla birlikte iade noktalarının ve depozito makinelerinin sayısının da kademeli olarak artırılması hedefleniyor.