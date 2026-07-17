Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, İHA muhabiri İsmail Güneş, pilot Kaya İstektepe, BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, Belediye Meclis Üyesi Murat Çetinkaya ve İl Başkan Yardımcısı Yavuz Hızlan'ın 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ta meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 19'u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturmanın önceki aşamasında, Ankara merkezli yürütülen operasyonlarda çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlenmiş, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden önemli bir kısmı yakalanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, helikopter kazasına ilişkin yeni deliller ve değerlendirmeler doğrultusunda sürdürüldüğü belirtilirken, dosyada adli sürecin devam ettiği öğrenildi. Yetkililer, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.