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Çeyrek finalde elenen 20 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı , şampiyonadaki ilk klasman maçında 18 Temmuz Cumartesi günü Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadelede alınacak sonuç, millilerin turnuvadaki sıralamasını belirleme yolunda önem taşıyacak.

Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Slovenya, son periyoda 72-55 önde girerken, mücadeleyi 90-72 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Karşılaşmaya Yağız Aksu, Kaan Onat, Ege Akçay, Yavuz Selim Kara ve Salih Altuntaş ilk beşiyle başlayan Türkiye, ilk çeyreği 31-22 , ilk yarıyı 47-36 geride tamamladı.

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