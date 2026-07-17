Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşülen, kamuoyunda "12'nci Yargı Paketi" olarak bilinen "Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kabul edilerek yasalaştı.

Yeni düzenleme; miras paylaşımı, noterlik işlemleri, idari yargı, bilirkişilik sistemi, belirsiz alacak davaları ve kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak bilinen dosyalar başta olmak üzere birçok konuda önemli değişiklik içeriyor.

Miras satışlarında yeni uygulama

Kanunla birlikte miras yoluyla edinilen ve üçüncü kişilerin mülkiyet hakkının bulunmadığı taşınmazların satışına ilişkin açık artırmanın ilk aşaması yalnızca malik mirasçılar arasında yapılacak. Bu uygulama bir kez gerçekleştirilecek.

Noterlik işlemleri dijitalleşiyor

Yeni düzenlemeyle noterlik evrakları mahkeme, savcılık ve diğer yetkili kurumlar tarafından daha kolay incelenebilecek. Evraklar güvenli elektronik imza ile elektronik ortamda gönderilebilecek. Bu işlemler için posta masrafı dışında herhangi bir ücret alınmayacak.

Tek hakimle görülebilecek dava sayısı artıyor

İdare ve vergi mahkemelerinde tek hakim tarafından karara bağlanabilecek davaların kapsamı genişletildi. 486 bin lirayı aşmayan birçok idari ve vergi davası tek hakim tarafından sonuçlandırılabilecek.

Bilirkişiye gereksiz başvuruya disiplin cezası

Hakim ve savcıların yalnızca hukuki bilgiyle çözülebilecek dosyalarda bilirkişiye başvurması halinde uyarma cezasıuygulanacak. Ayrıca hakim ve savcı yardımcılarının eğitim ve sınav sistemine ilişkin yeni düzenlemeler de yasaya eklendi.

Belirsiz alacak davası hükmü kaldırıldı

Kanunla birlikte Hukuk Muhakemeleri Kanunu'ndaki "belirsiz alacak davası" hükmü yürürlükten kaldırıldı. Alacağın artırılmasına ilişkin usuller yeniden düzenlenirken, duruşmalar arasındaki sürenin kural olarak 3 ayı geçemeyeceği hükme bağlandı.

IBAN düzenlemesi yasalaştı

Kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak bilinen düzenleme de yasada yer aldı. Banka hesabı veya ödeme aracı bilgilerini haksız menfaat amacıyla başkalarına kullandıranlara ilişkin ceza hükümleri yeniden düzenlenirken, kanun yolu aşamasındaki bazı dosyalar için yeniden yargılama süreci öngörüldü.

Meclis tatile girdi

Kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Genel Kurul birleşimini 21 Temmuz Salı günü toplanmak üzere kapattı.