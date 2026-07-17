İstanbul Fatih'te baz istasyonunda yangın çıktı. Olay, saat 23.30 sıralarında Çemberlitaş Mahallesi Divan Yolu Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, binanın çatısında bulunan baz istasyonundan yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri binaya sıçramadan kontrol altına aldı ve söndürdü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olası bir duruma karşı hazır bekledi.

Yangın nedeniyle baz istasyonunda maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.