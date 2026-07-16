Bursa'da araç park etme meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kanlı kavgayla sonuçlandı. Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi 2'nci Derman Caddesi'nde meydana gelen olayda, taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kontrolden çıktı.

İddiaya göre, cadde üzerinde araç parkı nedeniyle yaşanan anlaşmazlığa tarafların yakınları da dahil olunca tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Üç kişi hastaneye kaldırıldı

Kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kavgayı sonlandırırken, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan biri Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer iki yaralı ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Polis soruşturma başlattı

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya karışan kişi veya kişilerin tespit edilmesi ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışma başlattı.