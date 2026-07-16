Mersin'de uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 155 bin 568 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelileri takibe aldı. Soruşturma kapsamında merkez Toroslar ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenlendi.

6 koli ve 1 poşette bulundu

Adreste yapılan aramalarda 6 koli ve 1 poşet içerisinde toplam 155 bin 568 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İki şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.