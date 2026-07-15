anisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Evkafteke Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına yönelik söndürme çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Saat 13.00 sıralarında başlayan yangına müdahale eden ekiplerin sayısı artırılırken, alevlerle mücadelede havadan ve karadan geniş çaplı operasyon yürütülüyor.

Müdahale kapasitesi artırıldı

Yangını kontrol altına alabilmek için bölgede 9 yangın söndürme uçağı, 12 helikopter, 50 arazöz, 5 iş makinesi ve 335 personel görev yapıyor. Ekipler, yangının çevredeki alanlara sıçramaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

OGM'den açıklama

Orman Genel Müdürlüğü, yangına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akhisar'da devam eden orman yangınının enerjisini düşürdük." ifadelerine yer verdi.

Bölgede yangının tamamen kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.