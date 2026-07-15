Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne katıldı. Konuşmasına 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden 253 şehidi rahmetle anarak başlayan Erdoğan, gazilere sağlık ve uzun ömür temennisinde bulundu.

15 Temmuz gecesi milletin ve Meclis'in demokrasiye sahip çıktığını vurgulayan Erdoğan, o gece gösterilen birlik ve dayanışmanın Türkiye'nin geleceği açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

"Meclis darbecilere geçit vermedi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişimi sırasında TBMM'nin bombalanmasına rağmen milletvekillerinin milli iradeye sahip çıktığını belirtti. Farklı siyasi partilerden milletvekillerinin ortak duruş sergilediğini ifade eden Erdoğan, Gazi Meclis'in demokrasiye yönelik saldırılar karşısında tarihi bir sorumluluk üstlendiğini dile getirdi.

"FETÖ tehdidi tamamen sona ermedi"

Aradan geçen 10 yıla rağmen FETÖ'nün oluşturduğu tehdidin tamamen ortadan kalkmadığını söyleyen Erdoğan, örgütle mücadelenin tavizsiz şekilde devam edeceğini belirtti.

Yurt dışında bulunan örgüt mensuplarının Türkiye aleyhine faaliyetlerini sürdürdüğünü savunan Erdoğan, dijital platformlar üzerinden algı operasyonları yürütüldüğünü ifade ederek, güvenlik konusunda rehavete kapılmayacaklarını söyledi.

"15 Temmuz, Türkiye'nin bağımsızlığına sahip çıktığı gündür"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'u yalnızca bir darbe girişimi olarak değil, aynı zamanda Türkiye'yi hedef alan kapsamlı bir işgal teşebbüsü olarak değerlendirdi.

Milletin direnişiyle bu girişimin engellendiğini ifade eden Erdoğan, darbe sonrasında alınan tedbirlerle FETÖ'nün devlet kurumlarından tasfiye sürecinin hızlandığını ve terörle mücadelede önemli mesafeler kat edildiğini söyledi.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi istikrar sağladı"

Konuşmasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne de değinen Erdoğan, yeni yönetim modelinin siyasi istikrarı güçlendirdiğini ve Türkiye'nin karar alma süreçlerini hızlandırdığını ifade etti.

Savunma sanayisi, ekonomi, güvenlik ve dış politikada son yıllarda elde edilen kazanımlara dikkat çeken Erdoğan, bu başarıların FETÖ'nün devlet içindeki yapılanmasının tasfiye edilmesiyle mümkün olduğunu savundu.

"Türkiye Yüzyılı'nın inşası başladı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonunun hayata geçirilmeye başlandığını belirterek, FETÖ'nün ve diğer tehdit unsurlarının bu süreci engelleyemeyeceğini söyledi.

Konuşmasının sonunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün ülke için hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, şehitleri rahmetle anarken gazilere de sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.