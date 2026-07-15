TÜBİTAK Fen Lisesi'nde okumak isteyen öğrenciler için başvuru sürecinde sona gelindi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yalnızca 90 öğrenci kabul edilecek liseye başvurular bugün saat 23.59'a kadar e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapılabilecek.

TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde bulunan TÜBİTAK Fen Lisesi'nde öğrenciler; alanında uzman öğretmenler, akademisyenler ve araştırmacılar eşliğinde temel bilimler ile ileri ve yükselen teknolojiler alanlarında nitelikli eğitim alma fırsatı buluyor. Teorik eğitimin yanı sıra uygulama ve araştırma odaklı yaklaşımıyla öğrencilerin bilimsel düşünme, problem çözme ve proje geliştirme becerilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Okula kabul süreci kapsamında gerçekleştirilecek TÜBİTAK Fen Lisesi Okul Özel Sınavı başvuruları, bugün e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden alınacak.

ÖĞRENCİLERE SUNULAN İMKANLAR

TÜBİTAK Fen Lisesi'nde öğrenim gören öğrenciler, eğitim hayatları boyunca birçok akademik ve sosyal imkandan ücretsiz olarak yararlanıyor. Bunlar arasında; hazırlık sınıfından itibaren aylık karşılıksız burs, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde ücretsiz konaklama ve yemek imkanı, TÜBİTAK araştırma laboratuvarlarını kullanma imkanı, bilim insanları ve araştırmacılar tarafından sunulan mentörlük ve akademik danışmanlık desteği, ulusal ve uluslararası proje yarışmaları ile bilim olimpiyatlarına hazırlık desteği, bilim söyleşileri, kulüp çalışmaları, teknik geziler, sosyal ve sportif etkinlikler, kitap, eğitim materyali ve diğer akademik destekler ile okul kıyafeti desteği öğrencilere sunulan başlıca imkanlar arasında yer alıyor.

YÜZDE 1'LİK BAŞARI DİLİMİNDE YER ALAN ÖĞRENCİLER BAŞVURABİLİYOR

2026-2027 eğitim-öğretim yılında 90 öğrencinin kabul edileceği TÜBİTAK Fen Lisesi'ne; 2025-2026 eğitim-öğretim yılında resmi, özel ve imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıfında öğrenim gören ve 2026 Merkezi Sınav (LGS) sonuçlarına göre yüzde 1'lik başarı diliminde yer alan tüm öğrenciler başvuruda bulunabilecek. Adaylar, TÜBİTAK Fen Lisesi Okul Özel sınavı sürecine başvursalar dahi LGS tercih dönemi boyunca e-Okul sistemi üzerinden farklı ortaöğretim kurumları için tercih işlemlerini gerçekleştirebiliyor. TÜBİTAK Fen Lisesi Okul Özel Sınavı'na başvurmak, tercih yapmaya engel teşkil etmiyor.

SINAV 18 TEMMUZ'DA

TÜBİTAK Fen Lisesi Okul Özel Sınavı, 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü saat 10.00-11.40 arasında Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van olmak üzere 24 ilde, TÜBİTAK tarafından belirlenen sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

1 YIL İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİMİ

Hazırlık sınıfı dahil 5 yıllık eğitim programı uygulayan TÜBİTAK Fen Lisesi 2021-2022 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul ederek faaliyetlerine başladı. TÜBİTAK Fen Lisesi'nin 1 yıl İngilizce hazırlık olmak üzere toplam 5 yıl sürecek olan eğitim faaliyetleri boyunca, fen lisesi müfredatının yanında pek çok alanda özel hazırlanmış seçmeli dersin bulunduğu müfredat uygulanıyor.

TÜBİTAK Fen Lisesi, kuruluşundan bugüne geçen kısa süreye rağmen elde ettiği üstün başarılarla bugün ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatlarının öncü kurumları arasında yer alıyor. Kısa sürede kazanılan madalyalar ve dereceler, bireysel başarı hikayeleri olmanın ötesinde, okulun bilim ve teknoloji alanındaki geleceğine duyulan güvenin de bir yansıması niteliğinde. Bu başarılar, nitelikli eğitim anlayışının, alanında uzman eğitim kadrosunun ve öğrencilerin azimli çalışmalarının bir göstergesi.

BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI

TÜBİTAK Fen Lisesi Okul Özel Sınavı'na ilişkin başvuru koşulları, sınav kapsamı, takvim ve diğer ayrıntılar TÜBİTAK Fen Lisesi Okul Özel Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nda yer alıyor. (DHA)