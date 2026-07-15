Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan endemik inci kefalinin üreme dönemini korumak amacıyla uygulanan av yasağı 15 Temmuz itibarıyla sona erdi. Yaklaşık üç ay boyunca teknelerini karaya çekerek bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayan balıkçılar, sezonun açılmasıyla birlikte sabahın erken saatlerinde Van Gölü'ne açıldı.

Yeni sezonun bereketli geçmesini dileyen balıkçılar, uzun süren aranın ardından ağlarını yeniden Van Gölü'nün sularına bıraktı.

Kaçak Avcılığa Karşı Yoğun Denetim

Av yasağı süresince inci kefalini korumak amacıyla jandarma, polis, sahil güvenlik, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile ilçe belediyelerinin zabıta ekipleri göl üzerinde, karada ve havadan yoğun denetimler gerçekleştirdi. Yapılan kontroller sayesinde üreme döneminde kaçak avcılığın önüne geçilmesi hedeflendi.

İnci Kefalinin Zorlu Göçü Turizme Katkı Sağlıyor

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularında yaşayan inci kefali, üreme döneminde tatlı sulara ulaşmak için derelere göç ediyor. Akıntıya karşı yüzerek önüne çıkan engelleri zıplayarak aşmaya çalışan balıkların bu doğal yolculuğu, her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin ilgisini çekiyor. İnci kefalinin göçü, Van'ın doğa turizmine önemli katkı sağlayan doğal olaylar arasında yer alıyor.

Balıkçılar Yeni Sezondan Umutlu

Yaklaşık 20 yıldır balıkçılık yapan ve geçimini inci kefali avcılığıyla sağlayan 3 çocuk babası İbrahim Arslan, yeni sezonun başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Arslan, "Uzun yıllardır balıkçılık yapıyorum. Ailemin geçimini bu meslekten sağlıyorum. Üç aylık av yasağı boyunca teknelerimizin bakımını yaptık. Bugün yasağın sona ermesiyle birlikte ağlarımızı yeniden Van Gölü'ne bıraktık. Umarım bereketli ve bol kazançlı bir sezon geçiririz." ifadelerini kullandı.

Van Gölü Balıkçıları Bereketli Sezon Bekliyor

Av yasağının sona ermesiyle birlikte Van Gölü'nde ekonomik hareketlilik de yeniden başladı. Balıkçılar, hem doğal dengeyi koruyan av yasağının faydalarını hem de yeni sezonda yüksek verim elde etmeyi umut ediyor. Yetkililer ise inci kefalinin sürdürülebilirliği için av kurallarına uyulmasının büyük önem taşıdığını vurguluyor.